Gebrüder Weiss: Výbava pre výskumnú vesmírnu misiu dorazila do Švédska

Kiruna/Lauterach 14. novembra (TASR/OTS) - Kontajner spoločnosti Gebrüder Weiss s výbavou pre výskumnú vesmírnu misiu dorazil do Kiruny v severnom Švédsku. Štyri dni bol kamionista Rudolf Kiesel na cestách, aby zdolal 2 000 kilometrov dlhú trasu z Berlína cez Štokholm k polárnemu kruhu. Spoločnosť Gebrüder Weiss je oficiálnym logistickým partnerom spoločnosti Swedish Space Corporation (SSC) a organizuje prepravu vybavenia pre 15. vesmírnu misiu.Na palube kontajnera výskumná výbava pre 15. vesmírnu misiu (Zdroj: Gebrüder Weiss/Florian Lorenz)Momentálne tam začínajú prípravy na štart rakety, ktorý sa má uskutočniť 22. novembra. Thomas Heger, expert na logistiku v spoločnosti Gebrüder Weiss v Norimbergu: „Trasa z Berlína do Kiruny bola určite mimoriadna. Je to najsevernejší bod, na ktorom kedy komión spoločnosti Gebrüder Weiss bol.“ Heger však pri tejto preprave nebol ani v jednom okamžiku nervózny: „Na celej trase sme mohli kompletne čerpať z našich vlastných zdrojov a nášho logistického know-how. Preto som bol od začiatku presvedčený, že to zvládneme na výbornú,“ vraví Heger.Kamionista Rudolf Kiesel. (Zdroj: Gebrüder Weiss/Florian Lorenz)O misii:Od 14. do 24. novembra bude spoločnosť SSC realizovať na raketovej základni v blízkosti mesta Kiruna misiu „SubOrbital Express 3 (S1X-3M15)“, pri ktorej do vesmíru vyletí dvanásť experimentov, kde sa bude sledovať ich správanie v stave bez tiaže. Experimenty na palube rakety pochádzajú z oblastí biomedicíny, fyziky, astronómie a biológie a predložili ich medzinárodné výskumné tímy. Cieľom misie je získať poznatky pre výskum a prácu astronautov vo vesmíre.Pri príchode do základne spoločnosti Swedish Space Corporation v Esrange neďaleko mesta Kiruna (zdroj: Gebrüder Weiss/Florian Lorenz)