Gebrüder Weiss zaznamenal vlani rast tržieb takmer o štyri percentá

Lauterach 16. marca (TASR) - Rakúsky logistický koncern Gebrüder Weiss ukončil rok s medziročným vzostupom tržieb o 3,7 % z 1,71 na 1,77 miliardy eur. Predseda predstavenstva Wolfram Senger-Weiss uviedol, že "rozhodujúce pre pozitívnu bilanciu bol fakt, že sme počas koronakrízy zostali flexibilní a v plnom nasadení, a to na všetkých miestach vo svete".



Ako informuje agentúra APA, táto rodinná spoločnosť tradične zverejňuje iba údaje o tržbách. Podľa šéfa firmy sa nestabilná ekonomická situácia prejavila na vývoji tržieb jednotlivých oblastí činnosti. Oblasť prepravy na vidieku a logistiky vzhľadom na obmedzenia a zatvoreniu firiem klientov zaznamenala medziročný pokles tržieb o 4,3 % na 1,10 miliardy eur. Naproti tomu vzostup on-line predaja sa v oblasti dodávok do domácností postarala o rast počtu zásielok o 29 % na 1,37 milióna. V oblasti námornej a leteckej dopravy sa tržby zvýšili o 23,7 % na 470 miliónov eur.



Bilanciu pozitívne ovplyvnila aj akvizícia spoločnosti Ipsen Logistics. DPD Austria, kde je dcérska firma Gebrüder Weiss Paketdienst (GWP) spoločníkom, prepravil vyše 57 miliónov balíkov, čo zodpovedá vzostupu o viac než 10 %.



Gebrüder Weiss pokračuje v medzinárodnej expanzii. V Nemecku sa zahustila sieť lokalít pre námornú a leteckú dopravu a okrem toho firma vstúpila na trhy v Poľsku, Južnej Kórei, Malajzii, Austrálii a na Novom Zélande. Medzinárodná sieť koncernu tak zahŕňa 170 zastúpení v 35 krajinách a 7400 zamestnancov na trvalý úväzok. Gebrüder Weiss investoval do rozšírenia svojej siete a informačných technológií, ako aj do akvizícií, celkovo vyše 70 miliónov eur. Kvóta vlastného kapitálu je stabilná na úrovni viac než 60 %.