Gemerská spoločnosť chce s ťažbou v Hnúšti pokračovať do roku 2053

Hnúšťa 10. mája (TASR) – Gemerská nerudná spoločnosť chce s ťažbou mastenca, magnezitu a dolomitu z ložiska Mútnik v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota pokračovať do roku 2053. Vyplýva to z oznámenia, ktoré spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Spoločnosť úradom predložila zámer na pokračovanie doterajšej ťažby na základe nového Plánu otvárky, prípravy a dobývania (POPD) vyhradeného ložiska Mútnik na roky 2024 až 2053. Gemerská nerudná spoločnosť má v súčasnosti POPD schválený na obdobie rokov 2014 až 2023.



Spoločnosť uvádza, že pri pokračovaní činnosti bude pri ťažbe i následnej úprave a preprave vyťaženej suroviny naďalej používať schválené technologické postupy a prostriedky. "Vyťažená surovina sa bude naďalej upravovať mechanicky, a to drvením, mletím a triedením. Separácia suroviny je zabezpečená ručným triedením, prípadne aj gravitačnou a flotačnou technológiou v jestvujúcej úpravni," opisuje spoločnosť v zámere.



Pokračovaním v ťažbe podľa Gemerskej nerudnej spoločnosti nedôjde k zmene nároku na pracovné sily. Spoločnosť tak nepredpokladá zvyšovanie počtu pracovníkov, podotýka však, že pokračovanie ťažby bude znamenať udržanie už existujúcich pracovných miest. V súčasnosti zamestnáva 50 ľudí na pozíciách technicko-hospodársky pracovník, banský technik a prevádzkový pracovník.



Ložisko mastenca, magnezitu a dolomitu Mútnik sa nachádza v rovnomennej časti mesta Hnúšťa. Dobývací priestor bol určený rozhodnutím Ministerstva hutného priemyslu a rudných baní v Prahe v novembri 1985 s rozlohou 925.700 štvorcových metrov.