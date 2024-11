Gen: Kybernetické hrozby v SR výrazne vzrástli

Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovensko čelí významnému nárastu kybernetických hrozieb, pričom riziko ransomware stúplo o 630 percent. Nárast je viditeľný aj pri škodlivom softvéri ku krádežiam dát, takzvaných infostealerov. Táto kyberhrozba vzrástla o 127 percent a Slovensko je tak v tempe rastu celosvetovo na tretej priečke za Francúzskom a Japonskom. Informovala o tom na základe svojej najnovšej správy o kyberhrozbách medzinárodná spoločnosť Gen pôsobiaca v oblasti kybernetickej bezpečnosti.



"Cieľom ransomware, inak prezývaného vydieračský softvér, je zašifrovať dáta a súbory obete a následne vyžadovať výkupné, aby sa k svojim dátam opäť dostala. Ransomware najčastejšie útočí na firmy, nevyhýba sa však ani jednotlivcom," priblížila spoločnosť.



V prípade krádeží dát by mala byť najrozšírenejším infostealerom Lumma, ktorá sa šíri napríklad prostredníctvom rôznych videonávodov na YouTube. Cieľom útočníkov v tomto prípade je pomocou malwaru napadnúť zariadenia obete a získať tak citlivé informácie ako bankové či osobné údaje, prístupové heslá alebo údaje z prehliadača, uviedla spoločnosť.



Na Slovensku by sa malo naďalej dariť aj takzvaným romantickým podvodom, pri ktorých sa podvodníci skrytí za falošné účty na zoznamovacích aplikáciách snažia okradnúť protistranu o peniaze či osobné informácie. Riziko, že sa človek s takou hrozbou stretne, sa malo v SR podľa dostupných dát zvýšiť o 17 percent v uplynulom štvrťroku.



Globálne by malo dochádzať aj k vzostupu malverstising a tým zapríčinenému rastu podvodov s aktívnou účasťou obete. "Ide o nový druh hrozby, pri ktorej obeť nevedomky asistuje kyberzločincom. Tí zneužívajú záujmy a hocikedy aj zúfalstvo užívateľov vyriešiť svoje technické problémy a následne ich pomocou falošných návodov na platformách ako je YouTube donútia k inštalácii malware," doplnila spoločnosť.