Generácia Gold má 50 až 65 rokov

Bratislava 18. augusta (OTS) - Prináša detailný pohľad na život seniorov. Segment 50+ je najbonitnejší spomedzi celej populácie. Neprávom stojí na periférii záujmu slovenskej reklamy. Výsledky sondy sú určené predovšetkým reklamným profesionálom, ale aj ostatným, ktorí cielia svoje projekty na staršiu generáciu. My v MW Promotion chceme, aby inkluzívny pro-ageing prístup našiel svoje miesto v slovenskom marketingu. Silver Economy štartuje.Táto skupina je u nás relatívne početná (cca 2 milióny) a zároveň absolútne najbohatšia spomedzi celej populácie. Vlastní približne 80% všetkých aktív. V slovenskej reklame však hrá vedľajšiu úlohu. Cieli na ňu iba 15% reklamy. Reklame dominuje kultúra mladých. Komerčný potenciál Generácie 50+ je mimoriadny a bude rásť. Demografia nepustí. Aby sme mohli pripravovať efektívne reklamné kampane, musíme Generáciu 50+ dobre spoznať.Aké je hodnotové nastavenie starších ľudí? Aký majú majetok? Aké príjmy? Aké koníčky? Ako sú na tom v on-line? A čo ich zdravie? Kvôli odpovediam na tieto otázky agentúra MW Promotion za posledný rok spracovala a porovnala celkovo päť výskumov. Dva omnibusové o používaní internetu seniormi (Agentúra ACTLY, n=645, Máj 2021 a Agentúra AKO, n=450, Máj 2021) a dva hĺbkové internetové výskumy (Životný štýl 50+, n=3.404, Máj 2021 a Zdravie a lekáreň, n=4.071, Okt. 2020, oba zrealizovalo MW Platform). Záverečný kvalitatívny výskum - Séria štruktúrovaných one2one rozhovorov (n=40, Júl 2021) zrealizovala agentúra interne. Sonda 50+ je syntézou výsledkov všetkých piatich výskumov.Výsledky poukázali, že mimoriadny komerčný potenciál má predovšetkým vekový segment ľudí od 50 do 65 rokov. Tých je približne 1.1 milióna. Ak sa ľudia nad 50 rokov často nazývajú striebornou generáciou, tak segment 50 až 65 rokov môžeme, vzhľadom k jeho marketingovému potenciálu, kľudne nazývať Generácia Gold. Na život Generácie Gold (cca 1.1 milióna obyv. Slovenska vo veku 50 až 65 r.) sme sa pozreli v šiestich samostatných oblastiach. Pripravili sme šesť prehľadných infografík a 55 detailnejších grafov. Všetky sú voľne dostupné na projektovom webe www.mw50plus.sk , resp. na LinkedIn profile.Riaditeľ agentúry MW Promotionzhodnotil najzaujímavejšie fakty o Generácii Gold (50 až 65 rokov), do ktorej sám patrí: „Na záver zhrnulprojekt týmito slovami: „MW Promotion je reklamná agentúra, ktorá v budúcom roku oslávi 30 rokov svojej existencie. Patrí medzi najstabilnejšie subjekty na poli slovenskej reklamy. Dlhodobo pracovala pre tých najväčších zadávateľov, ako napríklad Slovak Telekom, Coca Cola alebo Procter & Gamble. Aktuálne pripravuje kampane a projekty pre J&T Banku, obchodné centrum Central, či zdravotnú poisťovňu Dôvera.Agentúra pracuje aj na vlastných projektoch. Najznámejším je televízna miniséria Moje Povstanie o hrdinoch SNP realizovaná v spolupráci s RTVS a so známymi influencermi. Dlhodobý úspech agentúry je založený na príprave premyslených zákazníckych insightov (vnútorných motiváciách zákazníkov), ktoré sú výsledkom analyticko-kreatívnej činnosti skúseného agentúrneho teamu.