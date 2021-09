General Electric oznámil dohodu o akvizícii spoločnosti BK Medical

Boston 23. septembra (TASR) - Americký koncern General Electric (GE) vo štvrtok oznámil dohodu o akvizícii spoločnosti BK Medical, lídra v oblasti pokročilej chirurgickej vizualizácie, od Altaris Capital Partners za 1,45 miliardy USD v hotovosti (1,24 miliardy eur). Cieľom transakcie je posilniť podnikanie v oblasti zobrazovacej techniky pre zdravotníctvo. Signalizuje tiež odklon od doterajšej stratégie GE zameranej na ozdravenie bilančnej súvahy.



Ide o najväčšiu akvizíciu GE pod vedením generálneho riaditeľa Larryho Culpa, ktorý sa od prevzatia funkcie v roku 2018 zameriaval predovšetkým na splácanie dlhu.



BK Medical je inovátorom v globálnom intraoperačnom zobrazovaní a chirurgickej navigácii, ktorá sa používa na vedenie lekárov počas minimálne invazívnych a robotických operácií a na vizualizáciu hlbokého tkaniva počas zákrokov v neuro a brušnej chirurgii a v ultrazvukovej urológii. BK Medical má sídlo v Bostone a Kodani, viac ako 650 zamestnancov a dosiahla dvojciferný rast tržieb.



Culp po marcovej dohode vo výške 30 miliárd USD o zlúčení divízie GE na prenájom tryskových lietadiel s írskou spoločnosťou AerCap uviedol, že skupina so sídlom v Bostone sa bude viac snažiť o rozvoj svojho podnikania.



Podľa GE akvizícia pomôže ultrazvukovej divízii koncernu expandovať v rámci chirurgických a terapeutických zákrokov.



GE očakáva do piateho roku jednocifernú návratnosť svojich investícií do BK Medical a predpokladá, že sa transakciu podarí dokončiť v roku 2022, pričom bude predmetom kontroly príslušných regulačných úradov.