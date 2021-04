General Electric vykázal v 1. kvartáli 2021 čistú stratu

New York 27. apríla (TASR) - Americký priemyselný gigant General Electric (GE) sa v 1. kvartáli 2021 prepadol do straty. A jeho tržby zaostali za odhadmi analytikov z Wall Street. Koncern totiž tvrdo zasiahol pokles dopytu po leteckých motoroch po kolapse cestovania v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



GE v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca marca 2021 vykázal čistú stratu 2,87 miliardy USD (2,37 miliardy eura), čo predstavuje 33 centov na akciu, po čistom zisku 6,16 miliardy USD alebo 70 centov za akciu v rovnakom období vlani.



Upravený zisk GE klesol v 1. štvrťroku na 828 miliónov USD z vlaňajších 1,03 miliardy USD.



Po vylúčení jednorazových položiek dosiahol GE zisk 3 centy na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali zisk 2 centy na akciu.



Celkové tržby GE klesli o 12 % na 17,12 miliardy USD a zaostali za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali koncernu tržby 17,59 miliardy USD. Dôvodom boli slabšie, ako očakávané výsledky v oblasti energetiky, obnoviteľnej energie a letectva, ktoré nezmiernili ani lepšie výsledky divízie Healthcare.



A celková hodnota objednávok GE sa v 1. kvartáli znížila o 13 % na 17 miliárd USD.



GE potvrdil svoje usmernenie a za celý rok 2021 naďalej predpovedá upravený zisk na akciu v pásme od 15 do 25 centov.



(1 EUR = 1,2085 USD)