General Electric vykázal za 4. kvartál čistú stratu

New York 25. januára (TASR) - Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) sa v poslednom štvrťroku 2021 prepadol do straty. Prispeli k tomu vysoké náklady na splácanie dlhov a nižšie tržby. Jeho upravený zisk na akciu však prekonal očakávania analytikov.



GE v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca decembra 2021 vykázal čistú stratu 3,90 miliardy USD (3,46 miliardy eur) alebo 3,55 USD na akciu po zisku 2,44 miliardy USD alebo 2,20 USD/akcia v predchádzajúcom roku 2020.



Bez započítania jednorazových položiek však dosiahol upravený zisk 92 centov na akciu, čo bolo viac ako 49 centov/akcia rok predtým aj ako 87 centov na akciu, ktoré očakávali analytici.



Konsolidované tržby vo 4. štvrťroku klesli o 3 % na 20,30 miliardy USD z 21,03 miliardy USD v predminulom roku, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami 21,48 miliardy USD.



GE vlani v novembri oznámil, že sa rozdeľuje na tri nezávislé spoločnosti zamerané na letectvo, zdravotníctvo a energetiku.



Pri pohľade na fiškálny rok 2022 spoločnosť v súčasnosti odhaduje upravený zisk v rozmedzí 2,80 až 3,50 USD na akciu pri organickom raste tržieb o vysoké jednociferné percento.



(1 EUR = 1,1268 USD)