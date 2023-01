General Electric vykázal za 4. štvrťrok zisk

New York 24. januára (TASR) - Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) vykázal v utorok za 4. štvrťrok 2022 zisk po strate v predchádzajúcom roku. Ťažil pritom z vyšších výnosov. Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť predpokladá vyššie upravené zisky a organické tržby v aktuálnom roku 2023. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Výsledky zahŕňali aj príjmy spoločnosti GE HealthCare Technologies, ktorá bola začiatkom januára odčlenená.



Čistý zisk pre akcionárov GE za 4. štvrťrok 2022 dosiahol 2,13 miliardy USD (1,96 miliardy eur) po strate 3,90 miliardy USD v rovnakom období 2021. Zisk na akciu bol 1,93 USD v porovnaní so stratou 3,55 USD rok predtým.



Upravený zisk na akciu očistený od mimoriadnych položiek v sledovanom období vzrástol na 1,24 USD z 0,82 USD v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo analytici predpovedali GE zisk 1,13 USD na akciu.



Tržby konglomerátu stúpli o 7 % na 21,79 miliardy USD z 20,30 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Organické tržby sa zvýšili o 11 %. Analytici odhadovali tržby za 4. štvrťrok vo výške 21,59 miliardy USD.



V roku 2023 spoločnosť GE bez GE HealthCare očakáva upravený zisk na akciu vo výške 1,60 až 2,00 USD a rast organických tržieb o vysoké jednociferné číslo.



(1 EUR = 1,0858 USD)