General Mills zhoršil predpoveď celoročných tržieb a zisku
Firma uviedla, že dôvodom tohto kroku je oslabenie spotrebiteľskej dôvery v dôsledku makroekonomickej neistoty.
Autor TASR
Minneapolis 17. februára (TASR) - Spoločnosť General Mills, ktorá je druhým najväčším výrobcom cereálií v USA, zhoršila prognózu svojich celoročných tržieb a zisku. Firma v utorok uviedla, že dôvodom tohto kroku je oslabenie spotrebiteľskej dôvery v dôsledku makroekonomickej neistoty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma General Mills očakáva, že jej tržby za terajší účtovný rok sa znížia o 1,5 až 2 %. Jej predchádzajúca projekcia rátala s takým vývojom tržieb, ktorý by sa pohyboval od poklesu o 1 % po rast o 1 %. Spoločnosť zároveň predpokladá, že jej celoročný prevádzkový zisk a upravený zisk na akciu sa pri konštantných výmenných kurzoch oslabí o 16 až 20 %. Doteraz podnik General Mills odhadoval, že tento pokles bude menej výrazný, a to v pásme 10 až 15 %.
Akcie spoločnosti na zhoršenie prognózy tržieb a zisku pred otvorením riadneho obchodovacieho času na burze zareagovali poklesom o 4 %.
