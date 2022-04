General Motors a Honda budú vyvíjať cenovo dostupné elektromobily

Detroit/Tokio 6. apríla (TASR) - Americký koncern General Motors (GM) a japonská automobilka Honda budú spoločne vyvíjať cenovo dostupné elektrické vozidlá. Rozšíria tak svoje partnerstvo, ktoré už zahŕňa modely poháňané plynom, batérie a technológiu autonómneho riadenia.



Automobilky plánujú vytvoriť novú architektúru založenú na batérii Ultium EV od GM, ktorá sa bude používať predovšetkým pre malé SUV, pričom prvé modely budú dostupné v Severnej Amerike v roku 2027, uviedli v utorok (5. 4.) v spoločnom vyhlásení.



Cieľom spoločného projektu je výroba elektrických vozidiel, ktorých cena bude nižšia ako plánovaná cena 30.000 USD (27.349,80 eura) modelu Chevrolet Equinox.



„GM a Honda sa podelia o svoje najlepšie technológie, dizajn a výrobné stratégie, aby mohli dodávať cenovo dostupné a žiadané elektromobily v globálnom meradle vrátane našich kľúčových trhov v Severnej Amerike, Južnej Amerike a Číne,“ uviedla vo vyhlásení generálna riaditeľka GM Mary Barrová.



Spolupráca predstavuje významný krok smerom k demokratizácii elektrických vozidiel, z ktorých väčšina je drahá a mimo dosahu mnohých spotrebiteľov. GM a Honda veria, že spojením síl môžu rýchlejšie znížiť náklady na batérie a vyvinúť elektromobily za ceny, ktoré prekonajú aj lídra na trhu Tesla.



Obe automobilky už spolupracujú na vodíkových palivových článkoch od roku 2013 a nedávno oznámili spoluprácu na batériách pre EV, vozidlách poháňaných plynom a technológii autonómneho riadenia.



Honda sa minulý rok stala prvou japonskou automobilkou, ktorá oznámila, že prestane predávať vozidlá na benzín do roku 2040. GM plánuje do roku 2025 vyrobiť a predať 30 elektromobilov a eliminovať vozidlá s benzínovým a naftovým pohonom o desať rokov neskôr.



„Honda sa zaviazala dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality na globálnej báze do roku 2050, čo si vyžaduje zníženie nákladov na elektrické vozidlá, aby bolo vlastníctvo EV možné pre čo najväčší počet zákazníkov,“ uviedol v utorňajšom vyhlásení generálny riaditeľ Hondy Tošihiro Mibe.



GM a Honda spoločne vyvíjajú tiež motory a športovo-úžitkové vozidlá s cieľom znížiť náklady a presmerovať výdavky na elektromobily. Spoločnosti v roku 2020 oznámili plány na spoluprácu aj pri nákupe dielov a materiálov a pri výskume.



Spojenie s GM v roku 2020 bolo veľkým krokom pre japonskú automobilku, ktorá sa dlho vyhýbala veľkým strategickým alianciám.



Minulý mesiac Honda oznámila plány na spojenie síl s technologickým gigantom Sony Group pri vývoji áut na batérie.



TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.



(1 EUR = 1,0969 USD)