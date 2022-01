General Motors investuje 7 miliárd USD do výroby elektromobilov

Detroit 25. januára (TASR) – Americká automobilka General Motors v utorok oznámila, že plánuje investovať 7 miliárd USD do prestavby závodov v americkom štáte Michigan a výroby batérií pre prechod na elektrické vozidlá (EV). Automobilový gigant označil túto investíciu za „najväčšiu jednotlivú investíciu vo svojej histórii". Vytvorí tak vo svojom domovskom štáte 4000 nových pracovných miest a udrží ďalších 1000 pozícií.



GM už predtým avizoval, že plánuje do roku 2030 zdvojnásobiť tržby vďaka výrobe elektromobilov. Spoločnosť očakáva, že v uvedenom roku budú 50 % jej severoamerickej výrobnej kapacity tvoriť elektrické vozidlá.



Najviac, a to 4 miliardy USD, pôjde na prispôsobenie závodu Orion na výrobu nových elektrických vozidiel, ako sú Chevrolet Silverado a GMC Sierra. Ďalších 2,6 miliardy USD investuje GM spolu s kórejským partnerom LG Energy Solution do nového závodu na batérie v meste Lansing a zvyšok financií sa použije na rozšírenie výroby v ďalších troch závodoch - v Tennessee, Ontáriu a Mexiku. Tým sa zvýši celková výrobná kapacita spoločnosti v Severnej Amerike na viac ako milión elektromobilov do konca roku 2025.



Riaditeľka GM Mary Barrová v utorok na brífingu uviedla, že koncern so sídlom v Detroite je „odhodlaný urobiť z domovského štátu Michigan epicentrum priemyslu elektrických vozidiel“.



