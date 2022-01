General Motors plánuje predstaviť osobné autonómne vozidlo

Las Vegas 5. januára (TASR) - Americký automobilový koncern General Motors (GM) plánuje predstaviť "osobné autonómne vozidlo" do polovice dekády. Uviedla to v stredu generálna riaditeľka spoločnosti Mary Barrová v rámci veľtrhu spotrebnej elektroniky v Las Vegas, pričom zároveň odhalila elektrický pick-up Chevrolet Silverado.



GM vyvíja autonómne vozidlo na osobné použitie v spolupráci Cruise, väčšinovým vlastníkom koncernu GM, vyhlásila Barrová.



Šéfka automobilky informovala tiež, že GM rozširuje portfólio elektrických vozidiel a okrem pick-upu Chevrolet Silverado plánuje uviesť postupne na trh aj corssover Equinox EV a o niečo väčší Blazer EV, ktoré budú predstavené v roku 2023.



Nový hands-free systém GM Ultra Cruise bude tiež debutovať v roku 2023 na ďalšom novom EV, ultra-luxusnom sedane Cadillac Celestiq. Barrová povedala, že Ultra Cruise bude využívať novú výpočtovú platformu Snapdragon Ride od Qualcommu pre pokročilú asistenciu vodičom.



Cadillac na minuloročnom veľtrhu zaujal dvomi futuristickými konceptmi, vrátane lietajúceho auta. Na tohtoročnom podujatí automobilka ukázala tretí koncept Cadillacu, InnerSpace, označovaný ako luxusné autonómne kupé pre dvoch pasažierov.



Štvrtý koncept Cadillacu, OpenSpace, bol v krátkom videu označený za "víziu pre ďalšie desaťročie" a "luxusnú hotelovú izbu na kolesách".



Debut elektrického Silverada eskaluje boj o predaj a lojalitu zákazníkov v segmente, ktorý zahŕňa niektoré z najziskovejších vozidiel amerických výrobcov áut z Detroitu.



Elektrický Silverado, postavený na rovnakej architektúre ako GMC Hummer EV, vstúpi do súťaže o kupujúcich rok alebo viac po uvedení elektrického Fordu F-150 Lightning. Tento rozdiel odzrkadľuje kontrastné strategické rozhodnutia dlhoročných rivalov.