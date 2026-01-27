< sekcia Ekonomika
General Motors vo 4. kvartáli skončil v čistej strate 3,3 mld. USD
Upraveným ziskom na akciu za štvrtý kvartál, ktorý bol v sume 2,51 USD, GM prekonal predpoveď analytikov, keďže očakávali 2,20 USD na akciu.
Autor TASR
Detroit 27. januára (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) za záverečné tri mesiace vlaňajška vykázala čistú stratu 3,3 miliardy USD (2,79 miliardy eur). Dôvodom boli jednorazové výdavky súvisiace najmä s ústupom od elektrických automobilov a so snahou o reštrukturalizáciu výroby v Číne, uviedla firma v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Upraveným ziskom na akciu za štvrtý kvartál, ktorý bol v sume 2,51 USD, GM prekonal predpoveď analytikov, keďže očakávali 2,20 USD na akciu. Príjmy výrobcu áut, ktoré boli v objeme 45,29 miliardy USD, za prognózou zaostali. Analytici totiž predpovedali, že budú vo výške 45,8 miliardy USD. Upravený zisk spoločnosti pred úrokmi a zdanením (EBIT) bol za október až december na úrovni 2,8 miliardy USD.
Za celý minulý rok GM vykázal čistý zisk 2,7 miliardy USD, čiže 3,27 USD na akciu. Upravený EBIT firmy za celý vlaňajšok dosiahol sumu 12,7 miliardy USD čiže 10,60 USD na akciu.
V tomto roku automobilka očakáva zlepšenie výsledkov. Prognózuje, že jej čistý zisk bude 10,3 až 11,7 miliardy USD, upravený EBIT v pásme 13 až 15 miliárd USD a zisk na akciu v rozmedzí 11 až 13 USD.
(1 EUR = 1,1836 USD)
