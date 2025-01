General Motors vykázal za 4. štvrťrok stratu, ale za celý rok mal zisk

Detroit 28. januára (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) vykázala za 4. štvrťrok 2024 stratu. Pripísala to nákladom na reštrukturalizáciu čínskeho podniku. Za celý rok 2024 však dosiahla zisk. A v súčasnom roku automobilka predpovedá nárast zisku. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



General Motors (GM) v utorok uviedol, že za tri mesiace do konca decembra zaznamenal stratu 2,96 miliardy USD (2,81 miliardy eur) v porovnaní so ziskom 2,1 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.



GM signalizoval stratu začiatkom decembra, keď sa snažil znížiť náklady a vyčistiť zásoby v Číne.



Po prepočítaní na akciu mala automobilka stratu 1,64 USD. Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,92 USD/akcia. Tento výsledok prekonal očakávania Wall Street, ktorá GM predpovedala zisk 1,85 USD na akciu.



Tržby automobilky vo 4. štvrťroku vzrástli o 11 % na 47,7 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali tržby v priemere 44,06 miliardy USD.



Za celý rok 2024 vykázala spoločnosť zisk 6,01 miliardy USD alebo 6,37 USD na akciu. A tiež upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 14,9 miliardy USD, čo je tesne pod hornou hranicou zlepšeného výhľadu 14 až 15 miliárd USD.



Tržby za celý rok stúpli o 9,1 % na 187,4 miliardy USD.



V aktuálnom roku 2025 General Motors podľa AP očakáva celoročný zisk v rozmedzí 10 až 10,50 USD na akciu.



Generálna riaditeľka Mary Barrová napriek strate vo 4. kvartáli označila rok 2024 za "výnimočný", pričom poukázala na rast tržieb, zvýšenie podielu GM na trhu s elektrickými vozidlami aj pokrok pri reštrukturalizácii v Číne, kde GM po očistení príjmov od jednorazových nákladov dosiahol zisk.



(1 EUR = 1,053 USD)