General Motors znížil výhľad zisku na tento rok

New York 1. mája (TASR) - Americký výrobca automobilov General Motors (GM) znížil svoj výhľad zisku na tento rok, keďže sa pripravuje na možný vplyv ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že teraz predpokladá celoročný upravený zisk pred úrokmi a zdanením v rozpätí 10 miliárd až 12,5 miliardy dolárov (10,99 miliardy eur). V prognóze je zahrnutý aj vplyv dovozných ciel v USA vo výške 4 až 5 miliárd USD. GM predtým očakávala upravený zisk pred zdanením a úrokmi na rok 2025 v rozmedzí 13,7 až 15,7 miliardy USD.



Revidovaná prognóza prichádza po tom, ako prezident Donald Trump v utorok (29. 4) podpísal výkonné nariadenie, ktorým čiastočne zmiernil clo vo výške 25 % na automobily a automobilové súčiastky dovážané do USA. Podľa Trumpa majú tieto zmeny motivovať automobilky, aby presunuli viac výroby do Spojených štátov.



Generálna riaditeľka General Motors Mary Barrová vo štvrtok v liste akcionárom uviedla, že spoločnosť sa teší na pokračovanie intenzívneho dialógu s Trumpovou administratívou o obchodnej politike a ďalších otázkach. „Budeme pokračovať v pohotovom a disciplinovanom prístupe a budeme vás informovať, keď budeme vedieť viac,“ napísala Barrová.