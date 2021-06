General Motors zvýši investície do elektromobility

Detroit 16. júna (TASR) - General Motors (GM) v stredu oznámil, že zvýši investície do elektromobility a autonómneho riadenia o 75 % na 35 miliárd USD (28,87 miliardy eur). Ide o investície od roku 2020 do roku 2025. Koncern plánoval podľa cieľa stanoveného v novembri 2020 počas tohto obdobia investovať len 20 miliárd USD.



Dodatočné peniaze sa majú použiť na expanziu v oblasti elektromobilov a urýchlenie produkcie batérií a palivových článkov, vrátane výstavby ďalších dvoch závodov v USA navyše k dvom, ktoré sa aktuálne stavajú.



Najväčšia americká automobilka sa snaží dobehnúť Teslu, ktorá je lídrom vo výrobe elektromobilov, a konkurovať ďalším tradičným automobilkám, ako je Volkswagen, ktoré v uplynulom čase vo veľkom investovali do elektromobility. GM chce do roku 2025 predávať viac než 1 milión elektromobilov ročne.



"Agresívne investujeme do komplexného a vysoko integrovaného plánu, ktorý má zaistiť, že GM bude lídrom vo všetkých aspektoch transformácie smerom k udržateľnejšej budúcnosti," uviedla šéfka GM Mary Barra.



