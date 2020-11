General Motors zvyšuje investície do elektromobility

Detroit 20. novembra (TASR) - Najväčšia americká automobilka General Motors (GM) chce výrazne rozšíriť svoju ponuku elektrických áut, a preto v tejto oblasti investuje podstatne viac, než doteraz plánovala. Do konca roka 2025 by až 40 % z ponuky jej modelov mali tvoriť elektromobily, oznámila vo štvrtok (19. 11.) šéfka koncernu Mary Barrová.



Globálne by GM chcel dovtedy ponúkať 30 plne elektrických modelov. Preto koncern zvýši investície do elektromobilov a autonómneho riadenia o vyše tretinu na 27 miliárd USD (22,81 miliardy eur). "Klimatická zmena je skutočná a my chceme byť súčasťou jej riešenia," uviedla Barrová.



GM zatiaľ v oblasti elektromobility zaostáva a predovšetkým v porovnaní s veľkými úspechmi Tesly pôsobí trochu zastarane. Navyše jeho aktuálny elektromobil Chevrolet Bolt EV má problémy a koncern musel pre riziko požiaru, ktorý by mohli spôsobiť batériové články, zvolať tieto vozidlá do servisov.



(1 EUR = 1,1832 USD)