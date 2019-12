Generali rokovala s MetLife o kúpe väčšiny jej európskych divízií

Londýn 3. decembra (TASR) - Talianska poisťovňa Assicurazioni Generali rokovala s americkým rivalom MetLife o kúpe väčšiny jeho európskych aktív, ale rokovania sa zastavili pre rozdielne názory na cenu. Uviedli to v utorok štyri zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Generali, tretia najväčšia európska poisťovňa, sa prvý raz obrátila na spoločnosť MetLife začiatkom tohto roka s ponukou na prevzatie väčšiny jej európskych aktív so slabšími výsledkami. Na ilustráciu, v 3. štvrťroku ich upravené zisky klesli o 4 %.



Rokovania sa však vliekli viac ako šesť mesiacov. Brzdili ich zmeny vo vedení MetLife. V máji sa stal novým šéfom poisťovne so sídlom New Yorku Michel Khalaf. Predstavitelia oboch spoločností Generali a MetLife sa k tomu odmietli vyjadriť.



Dva zo zdrojov tvrdia, že Generali sa naďalej zaujíma o veľkú časť európskeho portfólia MetLife vrátane jej divízií v Británii, Francúzsku, Taliansku a východnej Európe, ale nedosiahla sa žiadna dohoda. Podľa nich boli hlavnými kameňmi úrazu cena a štruktúra dohody. Do konca roka sa tak neočakáva žiadny pokrok.



Nový šéf MetLife Khalaf po zverejnení prvých informácií v médiách v emaile zamestnancom uviedol, že s talianskou poisťovňou neprebieha žiadna "živá diskusia". „Rokovania sa rozbehli a zastavili. Stále existuje mnoho aspektov dohody, ktoré si vyžadujú doladenie, vrátane ocenenia,“ uviedol zdroj oboznámený s priebehom rozhovorov, ktorý vylučuje dohodu v blízkej budúcnosti.



Generali má podľa svojho strategického plánu vyčlenené na akvizície približne 3 miliardy eur. A jej francúzsky šéf Philippe Donnet skúma niekoľko možností. Podmienkami sú však primeraná cena a významné synergie, uviedol tento zdroj.



Poisťovňa Generali chce posilniť svoju prítomnosť v niektorých európskych krajinách, aby zvýšila svoje príjmy po tom, ako sa v minulom roku stiahla z trhov, ktoré pre ňu neboli kľúčové, vrátane Belgicka a Holandska.



Spoločnosť MetLife pôsobí v 26 krajinách, od Európy cez Blízky východ až po Afriku a poskytuje životné, úrazové, zdravotné a úverové poistenie, ako aj dôchodkové produkty.



Americká poisťovňa spravuje väčšinu svojich európskych aktív z Írska, kde je jej hlavnou dcérskou spoločnosťou MetLife Europe, ktorá pôsobí v 11 krajinách vrátane Británie, Talianska, Španielska a Francúzska.



MetLife kontroluje ďalšie tri dcérske spoločnosti v Európe: MetLife Europe Insurance d. a. c., MetLife Greece a MetLife TUnZiR v Poľsku.



Podľa zdrojov Generali vykonala hĺbkovú analýzu vo všetkých divíziách s cieľom kúpiť väčšinu európskych operácií vrátane aktivít v Grécku a Poľsku. Spoločnosť MetLife sa však zdráhala predať celé svoje európske portfólio, pokiaľ cena nebola presvedčivá.



Ďalší zdroj oboznámený so stratégiou Generali uviedol, že spoločnosť sa stále zaujíma o podniky MetLife, ale obnoví vyjednávania o dohode až po zverejnení celoročných výsledkov 14. marca 2020. A hoci sa tento rok celá záležitosť hýbala len pomaly, na budúci rok by rozhovory mohli nabrať tempo.



Očakáva sa, že investori sa budú pýtať MetLife na jej plány týkajúce sa Európy na konferencii v New Yorku 12. decembra.