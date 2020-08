Generálneho riaditeľa Fordu Jima Hacketta vystrieda Jim Farley

Detroit 4. augusta (TASR) – Americká automobilka Ford dnes oznámila, že generálneho riaditeľa Jima Hacketta vystrieda vo funkcii doterajší prevádzkový riaditeľ Jim Farley. Výmena prichádza uprostred globálnej reštrukturalizácie a investícií do elektromobility.



Hackett odovzdá svoj post Farleymu 1. októbra, ale do marca 2021 bude pôsobiť ako osobitný poradca.



Farley nastúpil do spoločnosti Ford v roku 2007 po dlhom pôsobení v automobilke Toyota. Hackett prišiel do Fordu v roku 2017 z nábytkárskej spoločnosti Steelcase a bol známy svojou schopnosťou dostať firmy z problémov. Automobilka totiž od roku 2017 zápasí s oslabovaním dopytu v Číne, ktorá je jej druhým najväčším trhom.



Hackett už dohliadal na niektoré zásadné zmeny v 117-ročnej automobilke z Detroitu vrátane postupného ukončovania výroby väčšiny sedanov a uvedenia elektromobilu Mustang Mach-E na trh, športového úžitkového vozidla postaveného na jednej z najznámejších značiek automobilového priemyslu.



Reštrukturalizácia druhej najväčšej automobilky v USA nie je ani zďaleka dokončená.



V Číne vykázal Ford za minulý rok stratu 771 miliónov dolárov a jeho podiel na trhu sa znížil. Predaj v Číne začal klesať koncom roka 2017 a odvtedy sa automobilke nedarí tento pokles zastaviť.