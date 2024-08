Generálni riaditelia veľkých britských firiem dostali rekordné mzdy

Londýn 12. augusta (TASR) - Šéfovia najväčších britských spoločností sa v roku 2023 tešili z rekordných platov, pričom deväť firiem im vyplatilo viac ako 10 miliónov libier (11,69 milióna eur). Uviedol to v pondelok think tank High Pay Center. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Takzvaný medián, čiže stredná hodnota všetkých miezd v porovnávanej vzorke generálnych riaditeľov firiem z akciového indexu FTSE-100, vlani vzrástol o 2,2 % na 4,19 milióna GBP, uviedol High Pay Center. Think tank však dodal, že rast platov generálnych riaditeľov sa vlani v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi spomalil.



Prieskum High Pay Center ďalej odhalil, že priemerná mzda generálneho riaditeľa firiem z indexu FTSE-100 bola 120-krát vyššia ako priemerná mzda britského robotníka na plný úväzok.



Zamestnanci z viacerých odvetví hospodárstva v Spojenom kráľovstve pritom plánujú tento rok protesty za lepšie platy alebo podmienky. Sú medzi nimi napríklad rušňovodiči či rodinní lekári.



"Nárast priemernej mzdy generálnych riaditeľov odráža malý počet spoločností, ktoré poskytujú skutočne veľké odmeny, a nie celoplošný rast platov," upozornil Luke Hildyard, riaditeľ High Pay Centre.



Hildyard dodal, že v rámci "podnikateľskej kultúry" v Británii majú záujmy investorov prednosť pred záujmami zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a iných zainteresovaných strán.



Odmeňovanie vedúcich pracovníkov v popredných britských spoločnostiach vyvolalo v uplynulých rokoch hnev akcionárov, pričom najkritickejší bol rozdiel medzi priemernými zárobkami zamestnancov a platmi generálnych riaditeľov.



Niektorí správcovia fondov v Spojenom kráľovstve však podporujú výzvy, aby mali predstavenstvá firiem väčšiu flexibilitu pri platení špičkových talentov a zastavil sa tak odliv mozgov do krajín, kde sú mzdy menej horúcou témou.



Najlepšie zarábajúcim britským generálnym riaditeľom bol vlani Pascal Soriot z farmaceutickej firmy AstraZeneca, ktorý zarobil 16,85 milióna GBP, uviedol think tank. Druhý bol Erik Engstrom z informačnej a analytickej skupiny RELX so sumou 13,64 milióna GBP, odhalil prieskum High Pay Center na základe finančných informácií spoločností.



(1 EUR = 0,85554 GBP)