Santa Clara 2. decembra (TASR) - Pat Gelsinger, generálny riaditeľ americkej spoločnosti Intel, odstúpil z funkcie po necelých štyroch rokoch pôsobenia na čele firmy. Odovzdal riadenie dvom zástupcom, kým zaňho výrobca počítačových čipov nenájde náhradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Gelsinger rezignoval 1. decembra. Odchádza zo spoločnosti ešte pred dokončením ambiciózneho a nákladného štvorročného plánu na obnovenie prvenstva ako výrobca najrýchlejších a najmenších počítačových čipov. Túto pozíciu Intel stratil, predbehla ho firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), ktorá vyrába čipy pre rivalov Intelu, ako je Nvidia.



Americký výrobca čipov zostáva hlavným hráčom na trhoch s osobnými počítačmi a so servermi, ale má problémy držať krok s rastúcim dopytom po čipoch pre umelú inteligenciu (AI). Začiatkom augusta oznámil, že plánuje zrušiť vo svojich prevádzkach na celom svete približne 15.000 pracovných miest. To je ekvivalent 15 % jeho pracovnej sily.



Zatiaľ čo Gelsinger ubezpečil investorov aj predstaviteľov USA, ktorí pomáhajú financovať oživenie Intelu, že jeho výrobné plány zostávajú na dobrej ceste, výsledky budú známe až na budúci rok.



Akcie spoločnosti v pondelok po zverejnení správy vzrástli. Tento rok však stratili viac ako polovicu svojej hodnoty. Intel bol minulý mesiac nahradený Nvidiou v akciovom indexe Dow Jones Industrial Average.



Spoločnosť vymenovala finančného riaditeľa Davida Zinsnera a výkonnú riaditeľku Michelle Johnston Holthausovú za dočasných riaditeľov, kým predstavenstvo nenájde nového generálneho riaditeľa. Predstavenstvo vytvorilo komisiu, ktorá má vymenovať Gelsingerovho nástupcu.