Generálny riaditeľ Lufthansy očakáva škrty v letových poriadkoch

Frankfurt nad Mohanom 13. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Lufthansa Carsten Spohr očakáva ďalšie znižovanie letových poriadkov v Nemecku. Obáva sa, že by to mohlo poškodiť príťažlivosť krajiny pre zahraničných investorov. Uviedol to pre noviny Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Veľmi ma znepokojuje konektivita Nemecka ako miesta pre podnikanie," povedal Spohr pre noviny. "Extrémny rast nákladov na leteckú dopravu v krajine vedie k ďalšiemu poklesu ponuky. Čoraz viac leteckých spoločností sa vyhýba nemeckým letiskám alebo ruší dôležité spoje," dodal.



Najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair a dcérska spoločnosť Lufthansy Eurowings nedávno zrušili množstvo letov pre vysoké náklady na nemeckých letiskách.



Letecký priemysel sa už mesiace sťažuje na vysoké náklady, ako sú letecké poplatky, zvýšenie dane z leteckej dopravy v Nemecku zavedené v máji a poplatky za bezpečnostné kontroly a kontrolu letovej prevádzky.



Spohr kritizoval ďalšie pripravované nemecké predpisy ako napríklad kvóty na primiešavanie e-palív napriek tomu, že tieto palivá ešte nie sú dostupné v dostatočnom množstve. Varoval, že to zníži kvalitu spojenia Nemecka s dôležitými hospodárskymi regiónmi v porovnaní s inými medzinárodnými lokalitami. E-palivá sú synteticky vyrábané palivá zamerané na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) z lietadiel, ktoré poškodzujú klímu.



Združenie leteckého priemyslu BDL obhajuje využitie príjmov zo zvýšenej dane z leteckej dopravy na podporu alternatívnych leteckých palív, ako sa uvádza v koaličnej dohode, ktorú uzavrela vláda kancelára Olafa Scholza.