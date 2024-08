Generálny riaditeľ OSN pre poľnohospodárstvo navštívil Slovensko

Bratislava 14. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov (OSN) pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Qu Dongyu prijal osobné pozvanie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) a navštívil Slovenskú republiku. Informovala o tom Veronika Daničová, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka sú jednoznačnými prioritami vlády. Som rád, že je to vnímané aj na medzinárodnej úrovni, čo potvrdzuje osobná návšteva generálneho riaditeľa FAO u nás. Slovensko je vidiecka krajina. Na ministerstve i vo vláde robíme maximum pre to, aby sme dokázali naplno využiť jeho agrárny a lesnícky potenciál, a to nielen v rámci zvyšovania podielu na tvorbe HDP, ale aj v rámci napĺňania sociálneho rozmeru tohto odvetvia vo vidieckom priestore. Naším cieľom je udržať ľudí na vidieku a zásadným spôsobom zatraktívniť prácu v tomto odvetví," uviedol Takáč.



Daničová upozornila, že v prvom polroku 2024 Slovensko predsedalo Európskej regionálnej skupine FAO. Qu Dongyu podľa nej potvrdil, že SR bola konštruktívnym partnerom a okrem pravidelných tém spojených s prípravou jednotlivých zasadnutí otvorila aj množstvo prínosných a dôležitých oblastí z pohľadu slovenských záujmov.



Najbližšia príležitosť predsedať Európskej regionálnej skupine sa podľa Daničovej Slovensku naskytne o 24 rokov, keďže rotujúce predsedníctvo si 48 členských krajín odovzdáva každý polrok.



Na Úrade vlády SR prijali podľa slov hovorkyne MPRV generálneho riaditeľa FAO podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Chovanec.



Daničová dodala, že na bilaterálom rokovaní za účasti ministra Takáča rezonovali najmä témy ako zlepšenie správy a riadenia vodných zdrojov pre trvalo udržateľný a vyvážený rozvoj a poľnohospodárstvo, transformácia potravinových systémov, situácia spôsobená ruskou agresiou na Ukrajine, humanitárna pomoc v pásme Gazy z hľadiska potravinovej bezpečnosti, agenda lesov a lesníctva, úloha poľnohospodárstva v kontexte prispenia k zmierňovaniu klimatickej zmeny či biohospodárstvo.