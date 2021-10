Generálny riaditeľ SIEA vystúpi na svetovej výstave Expo Dubaj

Bratislava 4. októbra (TASR) - Úvodný týždeň svetovej výstavy Expo Dubaj 2020, ktorá sa začala 1. októbra, je venovaný téme klíma a biodiverzita. V panelovej diskusii zameranej na zelené financovanie v pondelok vystúpi aj generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Peter Blaškovitš.



„Som presvedčený, že klimatická kríza je téma, ktorá sa dotýka nás všetkých. Následky klimatických zmien sa dnes prejavujú rýchlejšie a intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým a predstavujú pre nás reálnu hrozbu. Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách a možnostiach, pre zmiernenie týchto vplyvov,“ povedal Blaškovitš. To si podľa šéfa SIEA vyžaduje nielen prechod na udržateľné a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo v súlade s globálnou energetickou stratégiou, ale taktiež s ním spojenú transparentnú a účinnú stratégiu zeleného financovania.



Svetová výstava Expo Dubai 2020, ktorá otvorila brány pre návštevníkov 1. októbra, je až do 9. októbra zameraná na tému Klíma a biodiverzita. Organizátori pripravili program zameraný na témy udržateľného rozvoja, ochrany biodiverzity či obnovy rovnováhy na Zemi. „Slovensko má v tomto smere určite čo ponúknuť. Aj malá krajina môže priniesť riešenia, ktoré sú v celosvetovom meradle unikátne,“ dodal Blaškovitš. V slovenskom pavilóne, ktorý by po miernom zdržaní už mal byť otvorený, uvidia návštevníci okrem iného napríklad 3D model čistenia oceánov - Ôsmy svetadiel, koncept vodíkového superšportu či vodíkový autobus.



Svetová výstava Expo Dubaj 2020 trvá až do konca marca 2022 a návštevníkom sa predstavia vystavovatelia zo 192 krajín.