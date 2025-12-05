Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Generálny riaditeľ Slovnaftu O. Világi končí, nahradil ho G. Szabó

Na snímke Oszkár Világi. Foto: TASR - Martin Baumann

Világi zostáva aktívny v rámci skupiny MOL ako člen najvyššieho výkonného výboru a ako člen predstavenstva spoločnosti MOL.

Bratislava 5. decembra (TASR) - Po dvoch desaťročiach došlo v spoločnosti Slovnaft k výmene generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Na týchto funkciách skončil Oszkár Világi a od decembra ich prevzal Gabriel Szabó. Világi zostáva aktívny v rámci skupiny MOL ako člen najvyššieho výkonného výboru a ako člen predstavenstva spoločnosti MOL. Vo funkcii výkonného generálneho riaditeľa a člena predstavenstva Slovnaftu pokračuje Marek Senkovič. V piatok o tom informoval Slovnaft.

Nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Gabriel Szabó patrí medzi najskúsenejších manažérov Skupiny MOL. Popri výkone nových mandátov v spoločnosti Slovnaft bude pokračovať aj vo funkcii viceprezidenta Skupiny MOL pre Downstream. Szabó vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach. Do Slovnaftu nastúpil v roku 2001 a postupne prešiel viacerými riadiacimi funkciami na Slovensku aj v zahraničí.

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou patriacou pod maďarský MOL. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je rafinéria Slovnaft, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku.
