Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne dostane odmenu 7266 eur

Bratislava 25. januára (TASR) - Generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne (SP) Michalovi Ilkovi priznali odmenu 7266 eur. Vyplynulo to zo stredajšieho nariadenia vlády, ktoré navrhol predseda Dozornej rady SP a dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Vláda môže podľa zákona o sociálnom poistení generálnemu riaditeľovi SP priznať odmenu raz ročne, do výšky 12-násobku jeho mzdy. Odmenu mu tentokrát priznali najmä za zavedenie elektronickej práceneschopnosti (PN), vytvorenie novej webovej stránky Sociálnej poisťovne najmä internými kapacitami, zavedenie elektronického účtu poistenca a za komplexný prístup k modernizácii a zefektívnenie informačných technológií (IT) SP. Návrh na priznanie odmeny generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne uložila svojmu predsedovi jej dozorná rada.



Odmenu budú financovať z rozpočtu SP. Nemá teda vplyv na rozpočet verejnej správy.