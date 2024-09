Generálny riaditeľ Volkswagenu očakáva výrazné ústupky na rokovaniach

Wolfsburg 23. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckej automobilovej skupiny Volkswagen (VW) Oliver Blume očakáva, že odborové zväzy dva dni pred rokovaniami o zatváraní závodov a nových mzdových dohodách predložia návrhy, ako znížiť náklady a dohnať konkurenciu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Popredný európsky výrobca automobilov začiatkom tohto mesiaca zrušil dlhodobú garanciu pracovných miest. A uviedol, že prvýkrát zvažuje zatvorenie závodov na svojom domácom nemeckom trhu. To vyvolalo spory s odbormi, ktoré sľúbili tvrdý odpor. V tejto napätej situácii sa očakávajú rokovania o novej o kolektívnej zmluve a budúcich rozpočtoch, ktoré by sa namiesto v októbri mali začať už 25. septembra, mesiac pred plánovaným termínom.



Odbory vylúčili zatváranie závodov, čo vyvoláva otázky, kde ušetriť bez rušenia pracovných miest.



Blume pre televíznu stanicu pre RTL uviedol, že očakáva návrhy, ktoré prinesú pokrok na strane nákladov.



"Náklady vo Volkswagene sú príliš vysoké v porovnaní so zahraničnou konkurenciou," povedal Blume a dodal, že automobilová skupina v najbližších týždňoch prehodnotí všetky možnosti, pokiaľ ide o zníženie nákladov, či už na vývoj, materiály, ako aj fixné, výrobné a maloobchodné náklady.



Pripomenul, že mzdové náklady v Nemecku sú dvakrát vyššie, ako ako je európsky priemer.



V ďalšej televíznej stanici ZDF uviedol, že cieľom VW je dosiahnuť tento rok širokú dohodu o investíciách a pracovných zmluvách.



Výrobcovia automobilov v Nemecku a ich dodávatelia sa chystajú neskôr v pondelok uskutočniť virtuálne stretnutie s nemeckým ministrom hospodárstva Robertom Habeckom o zdraví automobilového priemyslu, ktorý je kľúčovým odvetvím ekonomiky.



Výrobcovia áut v krajine zápasia s čoraz väčšími problémami, pričom BMW aj Mercedes-Benz v uplynulých týždňoch varovali pred horším ziskom v dôsledku slabnúceho dopytu na čínskom automobilovom trhu, najväčšom na svete.