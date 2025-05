Generálny riaditeľ ŽSR Sako sa vzdal funkcie, nahradí ho Bednárik

Bratislava 14. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Alexander Sako sa vzdal svojej funkcie. Na poste ho od štvrtka (15. 5.) nahradí Ivan Bednárik. V stredu o tom informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Sako bol nominantom súčasnej vlády. Do funkcie ho začiatkom novembra 2023 vymenoval minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



„Funkcie sa vzdávam z osobných dôvodov, keďže politický tlak na moju rodinu v súvislosti s majetkom, ktorý vlastním a verejne priznávam, vnímam ako zásah do osobnej integrity,“ uviedol Sako. Doplnil, že pre ŽSR urobil všetko, čo bolo v jeho silách.



„Nastavili sme niektoré kľúčové procesy tak, aby nový generálny riaditeľ mohol pokračovať v zlepšovaní celkovej kondície tejto spoločnosti, ako aj v modernizácii železničnej infraštruktúry. Ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu, za ich trefné a odborné pripomienky, ako aj za profesijný prístup. Verím, že môj nástupca bude pokračovať v rozbehnutých a zmysluplných riešeniach, ktorých cieľom nie je len stabilizácia ŽSR, ale aj zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb či zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti prevádzky,“ dodal Sako.



Vo funkcii ho od štvrtka na jednomyseľné odporúčanie Správnej rady ŽSR nahradí Bednárik. Podľa ŽSR ide o renomovaného dopravného manažéra, ktorý doteraz pôsobil ako poradca ministra dopravy či generálneho riaditeľa ŽSR. V minulosti pracoval v rôznych dopravných firmách, a to na pozíciách obchodného a finančného riaditeľa, predsedu predstavenstva či dozornej rady.



„V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Sakovi za vynikajúcu spoluprácu a popriať mu v ďalšom pracovnom aj osobnom živote všetko dobré. Zmeny, ktorými aktuálne železnice prechádzajú, rozhodne vnímam ako evolučné a spravím všetko preto, aby sa ŽSR zaradili medzi úspešných a moderných správcov infraštruktúry,“ uviedol Bednárik.