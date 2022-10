Generálny tajomník OPEC: Cieľom aliancie OPEC+ je trhová stabilita

Alžír 16. októbra (TASR) - Ropné trhy prechádzajú fázou veľkých výkyvov. Vyhlásil to v nedeľu počas dvojdňovej návštevy Alžíru nový generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Haísám Ghais. Dodal, že cieľom ropného kartelu a jeho partnerov z aliancie OPEC+ je udržať stabilitu na trhu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nedávne rozhodnutie OPEC+, ktorú tvoria ropný kartel na čele so Saudskou Arábiou a 10 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, znížiť ťažbu ropy o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne nahnevalo USA, ktoré pohrozili Rijádu, že to zasiahne ich vzájomné vzťahy.



Saudská Arábia zase argumentovala, že rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne s cieľom stabilizovať trhy.



Aliancia OPEC+ sa na zasadaní 5. októbra dohodla na výraznej redukcii svojej produkcie o 2 milióny barelov denne aj napriek tomu, že situácia na trhoch s pohonnými látkami zostáva napätá, pričom ich zásoby vo veľkých ekonomikách sú menšie, ako keď OPEC v minulosti obmedzil ťažbu.



USA tlačili na OPEC, aby ťažbu, naopak, zvýšil a pomohol stlačiť ceny palív, a tým aj infláciu, ktorá dosahuje rekordné úrovne na celom svete a znižuje kúpnu silu domácností.



Americký prezident Joe Biden má obavy z ďalšieho rastu cien benzínu pred novembrovými doplňujúcimi voľbami do Kongresu. Washington obvinil tiež Rijád, že znížením ťažby vyšiel v ústrety Rusku, ktorému sa nepáčia snahy Západu o zavedenie stropu na ceny ruskej ropy, dôležitého zdroja príjmov Moskvy, ktoré jej pomáhajú financovať vojnu na Ukrajine.



Aj ministri energetiky z Ománu a Bahrajnu však v nedeľu vystúpili na obranu aliancie a uviedli, že rozhodnutie OPEC+ o znížení ťažby bolo prijaté jednomyseľne a po dôkladnej technickej štúdii podmienok a vývoja na svetových trhoch.



Podľa Bahrajnu členské štáty aliancie majú záujem prijímať rozhodnutia, ktorých cieľom je stabilizovať trhy s ropou. Skupina bude preto sledovať akýkoľvek ekonomický vývoj, aby zabezpečila stabilitu globálnych trhov a rovnováhu medzi záujmami producentov a spotrebiteľov.



Ománske ministerstvo energetiky zase v nedeľu vyhlásilo, že rozhodnutia OPEC+ sú založené na čisto ekonomických úvahách, realite ponuky a dopytu na trhu. A týka sa to aj najnovšieho rozhodnutia znížiť produkciu ropy o 2 milióny barelov denne, ktoré je tiež "založené na trhových údajoch a ich premenných, pričom bolo dôležité a potrebné upokojiť trh a podporiť stabilitu".