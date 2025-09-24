< sekcia Ekonomika
Generálnym komisárom expozície Expo 2027 Belehrad bude Lukáš Parízek
Generálny komisár bude organizačne začlenený pod generálnym riaditeľom Slovakia Travel.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Generálnym komisárom expozície Slovenskej republiky na Medzinárodnej špecializovanej výstave Expo 2027 Belehrad bude Lukáš Parízek. Návrh Ministerstva cestovného ruchu a športu SR schválil v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov vládny kabinet. Parízek je v súčasnosti okrem iného predseda podnikateľského združenia Rada slovenských exportérov.
Generálny komisár bude organizačne začlenený pod generálnym riaditeľom Slovakia Travel. Generálny komisár má zabezpečiť prehľadné a transparentné vyhodnotenie vynaloženia finančných prostriedkov vo forme záverečnej správy o efektívnosti účasti SR na výstave.
Výstava Expo 2027 Belehrad sa bude konať od 15. mája do 15. augusta 2027. Jej hlavnou témou je „Hra pre ľudstvo: šport a hudba pre všetkých“ (Play for Humanity: Sport and Music for All) so zameraním na význam hier, športu a hudby pri rozvoji ľudstva.
Slovenská republika sa bude prezentovať formou národnej expozície na ploche 648 štvorcových metrov v samostatne vybudovanom pavilóne. Predbežný odhad všetkých výdavkov spojených s realizáciou expozície bol stanovený vo výške 9.859.312 eur.
Generálny komisár bude organizačne začlenený pod generálnym riaditeľom Slovakia Travel. Generálny komisár má zabezpečiť prehľadné a transparentné vyhodnotenie vynaloženia finančných prostriedkov vo forme záverečnej správy o efektívnosti účasti SR na výstave.
Výstava Expo 2027 Belehrad sa bude konať od 15. mája do 15. augusta 2027. Jej hlavnou témou je „Hra pre ľudstvo: šport a hudba pre všetkých“ (Play for Humanity: Sport and Music for All) so zameraním na význam hier, športu a hudby pri rozvoji ľudstva.
Slovenská republika sa bude prezentovať formou národnej expozície na ploche 648 štvorcových metrov v samostatne vybudovanom pavilóne. Predbežný odhad všetkých výdavkov spojených s realizáciou expozície bol stanovený vo výške 9.859.312 eur.