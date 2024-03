Generálnym riaditeľom Coca-Coly pre Česko a Slovensko je Martin Binder

Bratislava/Praha 12. marca (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Coca-Cola Česká republika, ktorý zodpovedá aj za slovenský trh, je od 1. februára Martin Binder. V minulosti pôsobil na manažérskych pozíciách vo viacerých európskych krajinách. Má skúsenosti so strategickým riadením pre národné trhy vo Švajčiarsku, v Rakúsku a Nemecku, uviedla v utorok spoločnosť.



Pred príchodom do spoločnosti pôsobil Binder ako podnikateľ viac ako osem rokov a vybudoval IDEAL Live Marketing, najviac oceňovanú live marketingovú agentúru v Rakúsku, kde sa zameral predovšetkým na B2B podujatia a projekty.



