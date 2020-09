Generálnym riaditeľom trnavských vodárov je Vladimír Púčik

Piešťany 7. septembra (TASR) - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Piešťanoch v pondelok oznámila, že s účinnosťou od 5. septembra bol na post generálneho riaditeľa vymenovaný doterajší predseda predstavenstva Vladimír Púčik. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Bývalý starosta obce Ružindol v okrese Trnava Vladimír Púčik vystriedal na poste Radovana Foltinského, ktorého predstavenstvo odvolalo vo februári tohto roka. Spoločnosť predtým čelila ostrej kritike pre zmenu systému platieb za dodávku vody a služieb.



TAVOS, a.s. so sídlom v Piešťanoch zásobuje pitnou vodou okolo sto obcí v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec. Pre zabezpečenie zásobovania spoločnosť využíva 59 vodných zdrojov, z toho 13 prameňov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v územnej pôsobnosti trnavského, piešťanského a hlohovského regiónu. TAVOS vznikol v roku 2003 transformáciou Západoslovenských vodární a kanalizácií, š.p. Bratislava.