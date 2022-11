Generálnym sekretárom Slovenskej spoločnosti mlynárov bude M.Lapšanský

Bratislava 29. novembra (TASR) – Generálnym sekretárom Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM), ktorá združuje spracovateľov obilnín na Slovensku, sa stal Milan Lapšanský. Vo funkcii bude komunikovať a presadzovať záujmy mlynského sektora na Slovensku. Lapšanský je zároveň predsedom predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR. Oba súvisiace sektory obilninovej vertikály tak získavajú užšie prepojenie.



"Mlynský sektor tvorí kľúčové prepojenie medzi slovenskými pestovateľmi obilnín, slovenskými pekármi, cukrármi a cestovinármi i chovateľmi hospodárskych zvierat. Členské subjekty Slovenskej spoločnosti mlynárov zabezpečujú takmer 90-percentnú sebestačnosť Slovenska v múke, ktorá je strategickou surovinou. Považujeme preto za nevyhnutné, aby štát túto našu pozíciu intenzívnejšie vnímal a uvedomoval si, že mlynský sektor je strategickým odvetvím pre štát," uviedol predseda SSM Peter Močko.



Sebestačnosť Slovenska v obilninách dosahovala v sezóne 2021/2022 celkovo 159,3 %. Na začiatku minulého desaťročia slovenský spotrebiteľ skonzumoval 84,4 kilogramu obilnín v podobe múky, v roku 2019 to však už bolo len 73,4 kilogramu. To bolo o 25 kilogramov menej, ako je odporúčaná dávka spotreby (98,5 kilogramu). Celkovo v roku 2021 vyrobili slovenské mlyny 279 miliónov kilogramov pšeničnej múky a 13 miliónov kilogramov ražnej múky.



"Práve mlynári zabezpečujú, že pridaná hodnota zo spracovania zostáva na Slovensku, vytvára pracovné miesta, znižuje saldo zahraničného obchodu i uhlíkovú stopu. Kvalita slovenskej pšenice i múky je na vysokej úrovni, preto je nevyhnutné, aby štát začal intenzívnejšie vnímať potreby slovenských mlynárov najmä v kontexte spoločného európskeho trhu. Absencia pomocí potravinárskemu sektoru počas najväčšej ekonomickej krízy v histórii našej krajiny totiž znevýhodňuje slovenských mlynárov oproti zahraničnej konkurencii. Štát by si však mal byť vedomý, že strata tak strategicky významného sektora, akým mlynský sektor je, by bola obrovskou ranou pre slovenských spotrebiteľov i slovenských poľnohospodárov," povedal Lapšanský.



Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má sedem členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Členovia SSM každodenne zabezpečujú väčšinu produkcie múky pre slovenských spotrebiteľov a zamestnávajú takmer 600 pracovníkov.