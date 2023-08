Generatívnu umelú inteligenciu plánuje využiť 71 % svetových firiem

Bratislava 29. augusta (TASR) - Lídri svetových spoločností považujú generatívnu umelú inteligenciu za najdôležitejšiu novú technológiu, ktorá bude pretvárať firmy a ich pracovné procesy. Využiť ju plánuje vo svojom podnikaní do dvoch rokov 71 % firiem. Vyplýva to z celosvetového prieskumu poradenskej spoločnosti KPMG, ktorý bol realizovaný medzi 300 vedúcimi pracovníkmi z rôznych odvetví.



Viac ako 60 % respondentov vidí generatívnu umelú inteligenciu, ktorá dokáže napodobniť ľudí pri tvorbe obsahu a spracovaní informácií, ako príležitosť na zefektívnenie procesov, zvýšenie trhového podielu či zisku, ako aj získanie konkurenčnej výhody. "Čo sa týka funkčných odvetví, firmy sa najviac sústredia na zavedenie funkcionalít generatívnej umelej inteligencie v rámci oddelení IT či prevádzky," uviedla KPMG.



Firmám však podľa prieskumu chyba najmä kvalifikovaná pracovná sila. Iba jedno percento respondentov tvrdí, že potrebné zručnosti v rámci organizácie už má. Ďalšou častou bariérou, na ktorú firmy narážajú, je nedostatok finančných prostriedkov a nejasnosť v tom, akú hodnotu by im táto technológia dokázala priniesť.



"Pre úspešnú integráciu generatívnej umelej inteligencie sú kľúčoví kvalifikovaní zamestnanci, prioritizácia vedením spoločnosti, správna technológia a dátová infraštruktúra a vhodný model riadenia spoločnosti. Náš prieskum naznačuje, že vo väčšine z uvedených majú firmy stále nedostatky," vysvetlil partner KPMG Rudolf Sedmina.



Obavy z rizík spojených s novou technológiou vyjadrilo 92 % respondentov. Prvotné verzie generatívnej umelej inteligencie totiž vykazujú problémy s rozoznávaním základných faktov. Hoci sa technológia posúva každým dňom, stále nedosahuje úroveň uvažovania podobného ľudskému.



V spoločnosti rezonuje podľa KPMG aj otázka, ako ovplyvní nástup novej technológie pracovný trh. Hoci lídri firiem očakávajú, že sa spôsoby práce vďaka generatívnej umelej inteligencii zmenia, vo väčšine oblastí technológia nedokáže plnohodnotne nahradiť ľudskú prácu. Výnimkou však môžu byť niektoré pracovné pozície v administratíve, zákazníckych službách či kreatívnom odvetví. Očakávania sú však skôr pozitívne, nakoľko 73 % respondentov verí, že umelá inteligencia zvýši produktivitu.