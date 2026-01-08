< sekcia Ekonomika
Genevardová: Francúzsko odmieta obchodnú dohodu s krajinami Mercosur
Autor TASR
Brusel 8. januára (TASR) - Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Mercosur ohrozuje mnoho poľnohospodárskych odvetví a Francúzi ju stále odmietajú. Uviedla to v rozhovore pre spravodajcu TASR v Bruseli francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová po stredajšom (7. 1.) pracovnom stretnutí ministrov poľnohospodárstva z členských krajín EÚ s predstaviteľmi Európskej komisie.
Genevardová upozornila, že Francúzsko má veľa dôvodov na nespokojnosť s touto dohodou. „Je to dohoda, ktorá ohrozuje mnoho poľnohospodárskych odvetví, je to dohoda, v ktorej nie je dostatočne zaručená reciprocita výrobných noriem. Je to stará dohoda, ktorá dostatočne nechráni naše poľnohospodárstvo, čo vo Francúzsku vyvoláva značné obavy a odmietnutie,“ opísala situáciu ministerka s odkazom na skutočnosť, že dohoda so štyrmi juhoamerickými krajinami vznikala vyše 20 rokov.
Pripomenula, že Francúzi nezískali všetky záruky, v ktoré dúfali, že ani francúzsky parlament nesúhlasí s dohodou s Mercosurom, keď poslanci dohodu jednomyseľne odmietli, a že aj väčšina Francúzov je proti tejto dohode.
Európska komisia dúfa, že sa EÚ podarí dohodu podpísať začiatkom budúceho týždňa, 12. januára. V piatok (9. 1.) by ju mali schvaľovať veľvyslanci členských krajín pri EÚ. Ak sa aj veľvyslancom podarí nájsť väčšinu 15 členských krajín, v hre je ešte Európsky parlament (EP), ktorý rovnako musí dohodu odobriť a kde značná časť europoslancov je voči dohode s Mercosurom kritická. A to aj napriek najnovším ústupkom, ktoré eurokomisia aj na žiadosť EP urobila.
„Táto dohoda zatiaľ nie je prijateľná,“ povedala hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová vo štvrtok v rozhovore pre France Info. Uznala však, že sa dosiahol pokrok po tom, čo Francúzsko predložilo Európskej komisii tri požiadavky, aby mohlo prekonať svoje odmietavé stanovisko.
Na otázku o možnom prijatí dohody v piatok, na úrovni veľvyslancov, po zmene postoja Talianska k dohode Bregeonová odpovedala, že „to nie je koniec histórie“, pretože „stále existujú aj ďalšie etapy“. Naznačila tým, že zasiahnuť môže práve Európsky parlament, aby zabránil podpisu dohody s Mercosurom. Dodala tiež, že v hre je aj možnosť postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.
„Poslanci Európskeho parlamentu majú veľkú zodpovednosť a nemožno považovať za samozrejmosť, že v europarlamente bude väčšina,“ odkázala hovorkyňa francúzskej vlády. Podľa jej slov je uzavretá dohoda „dohodou z inej doby“ a je „zastaraná“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
