Gentiloni: Kolaps Silicon Valley Bank nepredstavuje riziko pre Európu

Brusel 13. marca (TASR) - Kolaps amerických bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank nepredstavuje pre Európu vážnu hrozbu. Vyhlásil to v pondelok eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Reagoval tak na obavy investorov zo šírenia nákazy v celom finančnom sektore. TASR správu prevzala z AFP.



"Možnosť nepriameho vplyvu je niečo, čo musíme monitorovať, ale momentálne to nevidíme ako významné riziko," povedal Gentiloni novinárom v Bruseli po tom, ako európske akcie v popoludňajšom obchodovaní prudko klesli.



Uviedol pritom, že vplyv zániku SVB na svetové trhy je "predvídateľný", ale pripomenul, že vplyv je jedna vec a skutočné riziko nákazy je "vec iná".



"Nemyslím si, že v súčasnosti máme v Európe reálne riziko nákazy," povedal. Gentiloni dodal, že Európska únia (EÚ) "monitoruje situáciu v úzkom kontakte s Európskou centrálnou bankou (ECB)".



SVB, kľúčový poskytovateľ pôžičiek pre technologické startupy v Spojených štátoch od 80. rokov minulého storočia, skolabovala po náhlom vyčerpaní vkladov, čo prinútilo regulačné úrady, aby nad ňou prevzali kontrolu.



Dve z najväčších ekonomík EÚ, Francúzsko a Nemecko, už v pondelok uviedli, že kolaps nepredstavuje žiadne riziká pre ich finančné systémy.



Francúzsky minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info v pondelok vylúčil možnosť, že by kolaps amerických bánk mal vo Francúzsku nejaký efekt šírenia nákazy. Aj francúzska centrálna banka skonštatovala, že finančné ústavy v krajine "nie sú vystavené" dôsledkom kolapsu Silicon Valley Bank a Signature Bank.