Gentiloni: Novembrová prognóza EÚ by mala byť viac-menej rovnaká

Luxemburg 7. októbra (TASR) - Novembrová ekonomická prognóza Európskej komisie pre eurozónu by mala byť "viac-menej rovnaká" ako tá predchádzajúca. Uviedol to v pondelok komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nebudeme ďaleko od prognózy rastu eurozóny na úrovni 0,8 %," povedal Gentiloni pred stretnutím ministrov financií Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu.



Gentiloni však poznamenal tiež, že geopolitická neistota, ako napríklad nedávny prudký nárast cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, má vplyv na ekonomiku eurozóny.



Ceny ropy môžu negatívne ovplyvniť infláciu, aj keď zatiaľ to tak nie je a inflácia v euroregióne klesá, dodal.