Gentiloni očakáva prvé zotavovanie ekonomiky eurozóny začiatkom roka

Brusel 16. decembra (TASR) - Eurozóna by mala prvé známky zotavovania ekonomiky začať vykazovať v 1. kvartáli budúceho roka, aj keď najnovší lockdown v krajinách ako Nemecko a Holandsko ukazuje, že menový blok čaká náročná zima. Povedal to v stredu komisár Európskej únie pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni.



Ako uviedol po schôdzke ministrov financií eurozóny, rok 2020 bol "skutočne krutým rokom". Európska komisia odhaduje, že ekonomika eurozóny zaznamená v tomto roku pokles o 7,8 %. V budúcom roku sa očakáva rast, avšak iba na úrovni 4,2 %.



Gentiloni poukázal na fakt, že niektoré krajiny eurozóny, najmä Nemecko a Holandsko, pristúpili v dôsledku druhej vlny pandémie nového koronavírusu k novým karanténnym opatreniam. To podľa neho povedie v krátkodobom horizonte k obmedzeniu domáceho dopytu.



"Počas tejto zimy je stále potrebné počítať s neistotou. Celkovo tak prvé známky zotavovania môžeme očakávať v 1. štvrťroku budúceho roka. Stále tu však hrozí nemalé riziko," povedal na tlačovej konferencii po schôdzke, na ktorej sa ministri financií eurozóny zhodli, že aj počas budúceho roka by mali uplatňovať fiškálnu politiku smerujúcu k podpore ekonomiky. Táto politika by však mala byť cielená a dočasná.



V nasledujúcom období bude kľúčový prístup k vakcíne proti chorobe COVID-19. V prípade, že sa vakcína dostane v budúcom roku ku všetkým Európanom, ekonomika eurozóny by sa mohla dostať na predpandemickú úroveň skôr, než sa predpokladá, dodal Gentiloni.