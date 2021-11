Georgeová: Pri zvyšovaní úrokových sadzieb, nie je dôvod dlho vyčkávať

Kansas City 5. novembra (TASR) - Zrýchľujúca sa inflácia, ktorá je dôsledkom vysokého dopytu a problémov na strane ponuky, tlačí na americkú centrálnu banku, aby so zvyšovaním úrokových sadzieb príliš neotáľala. Uviedla to v piatok šéfka Federálnej rezervnej banky v Kansas City Esther Georgeová.



Podľa Georgeovej je logické, že terajšia úroveň inflácie sa časom začne zmierňovať, zároveň je však jasné, že riziko dlhšieho obdobia vysokej miery inflácie v poslednom období vzrástlo. "Dôvod na trpezlivosť (v otázke zvyšovania úrokových sadzieb) je tak vzhľadom na tieto inflačné tlaky slabší," povedala Georgeová.



Americká centrálna banka tento týždeň urobila prvý krok smerom k normalizácii menovej politiky, keď oznámila začiatok redukcie nákupu aktív. Tempo redukcie stanovila na 15 miliárd USD (13,02 miliardy eur) mesačne a ak sa nebude meniť, celý program nákupu aktív, ktorý banka spustila v marci minulého roka s cieľom pomôcť ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu, sa skončí v júni 2022. Prezident Fedu Jerome Powell však v tejto súvislosti upozornil, že začiatok obmedzovania nákupu dlhopisov nemožno chápať ako priamy signál toho, ako rýchlo začne Fed zvyšovať úrokové sadzby.



Georgeová, ktorej postoje v oblasti menovej politiky sú považované za jastrabie, priamo nepovedala, kedy by centrálna banka mala začať s rastom úrokových sadzieb. Jej vyjadrenia však naznačili, že by sa nemalo príliš dlho vyčkávať a riskovať, že inflácia sa dostane spod kontroly.



(1 EUR = 1,1519 USD)