Georgieva: Taliansko potrebuje tvrdšie opatrenia na zníženie dlhu

Rím 27. novembra (TASR) - Taliansko by malo prijať tvrdšie opatrenia na zníženie rozpočtového deficitu a štátneho dlhu. Uviedla to šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva v online rozhovore, ktorý zverejnili talianske noviny Corriere della Sera. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. Podľa Georgievovej Taliansko potrebuje ráznejšie opatrenia v návrhu rozpočtu na zlepšenie stavu jeho financií.



"Fiškálna úprava, ktorú Taliansko prijíma, nebude fungovať dostatočne rýchlo na to, aby znížila deficit a úroveň dlhu," dodala v rozhovore s viacerými európskymi novinami.



Talianska vláda minulý mesiac schválila rozpočet na budúci rok s opatreniami v hodnote približne 24 miliárd eur v podobe zníženia daní a zvýšených výdavkov. A to napriek obavám trhu z napätých verejných financií v krajine.



Očakáva sa, že v budúcom roku bude mať Taliansko rozpočtový deficit vo výške 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Návrh rozpočtu v súčasnosti prechádza parlamentom.



Európska komisia minulý týždeň predpovedala, že taliansky dlh, proporčne druhý najvyšší v eurozóne, mierne vzrastie z plánovaných 140 % HDP v tomto roku na 141 % v roku 2025.