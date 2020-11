Georgieva:Globálnu ekonomiku čaká ťažká cesta späť k rastu po pandémii

Washington 19. novembra (TASR) - Globálnu ekonomiku čaká ťažká cesta od poklesu spôsobeného ochorením COVID-19 späť k rastu. Jednotlivé štáty by mali odstrániť obchodné bariéry v oblasti medicínskych technológií, aby podporili jej zotavovanie. Vyhlásila to vo štvrtok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva.



Výzva výkonnej riaditeľky MMF pred samitom lídrov skupiny G20 (dvadsiatich najväčších ekonomík sveta) koncom tohto týždňa prichádza v čase, keď krajiny na celom svete zápasia s dôsledkami pandémie.



Georgieva vo svojom príspevku na internete skonštatovala, že zatiaľ čo medicínske riešenie krízy je aktuálne už na dohľad, zotavovanie ekonomiky je naďalej zložité a "náchylné" na neúspechy.



Veľké farmaceutické spoločnosti sú už blízko k vakcínam proti novému koronavírusu. Na celom svete pritom rýchlo pribúdajú nové prípady nákazy, ktoré niektoré štáty viedli k opätovnému zavedeniu obmedzení, aby zastavili šírenie infekcie.



„Obnovenie šírenia infekcie je silnou pripomienkou, že udržateľné hospodárske oživenie nie je možné dosiahnuť nikde, pokiaľ všade neporazíme pandémiu,“ uviedla Georgieva.



Vyzvala krajiny na spoluprácu pri zabezpečovaní adekvátnych dodávok vakcín, testov a liekov, ako aj pri multilaterálnej snahe o výrobu, nákup a distribúciu týchto riešení v oblasti zdravia - najmä v prípade chudobnejších krajín.



Znamená to tiež odstránenie nedávnych obchodných obmedzení pre všetok zdravotnícky tovar a služby vrátane tých, ktoré súvisia s vakcínami, povedala Georgieva.



MMF očakáva, že globálna ekonomika tento rok klesne o 4,4 % a v roku 2021 vzrastie o 5,2 %. Georgieva poznamenala, že v 3. štvrťroku bol medzikvartálny rast hospodárstva v Spojených štátoch, Japonsku aj v európskych krajinách lepší, ako sa očakávalo.



Virtuálny samit G20, ktorý usporiada Saudská Arábia, má byť posledným počas volebného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Začiatkom tohto mesiaca totiž nezvíťazil v prezidentských voľbách a nepovedie tak USA aj ďalšie štyri roky, hoci výsledky odmietol.



Pod jeho vedením sa Washington angažoval v obchodných konfliktoch so strategickým rivalom Čínou, ako aj s európskymi spojencami, čo ešte pred príchodom vírusu spomalilo globálny hospodársky rast.



V separátnej správe MMF vyzval krajiny, aby spolupracovali na ukončení pandémie.



„Kombinácia dobre koordinovaných národných politík so spoločnými opatreniami na globálnej úrovni pomôže zabezpečiť silné a udržateľné oživenie,“ uviedol veriteľ so sídlom vo Washingtone.



„G20 by sa mala v strednodobom časovom horizonte zdržať uvalenia alebo zintenzívnenia obchodných obmedzení a mala by okamžite odstrániť tie, ktoré sa uplatňujú od začiatku roka na všetok zdravotnícky tovar a služby, ako aj na akýkoľvek tovar a služby súvisiace s výrobou a distribúciou vakcín."



MMF vyzval tiež Britániu a Európsku úniu, aby uzavreli obchodnú dohodu, ktorá by zabránila novým obchodným prekážkam po odchode Spojeného kráľovstva z bloku.



Na záver fond zopakoval svoju výzvu na zvýšenie verejných výdavkov na pomoc pri zotavovaní a transformácii ekonomík tak, aby sa jednak vrátili k rastu a zároveň bojovali proti klimatickým zmenám.