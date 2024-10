Georgievová: Bez reforiem hrozí čínskej ekonomike rast výrazne pod 4 %

Washington 27. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v najnovšej prognóze zhoršil vyhliadky čínskej ekonomiky, navyše šéfka MMF Kristalina Georgievová varovala, že ak čínska vláda neurobí dôraznejšie kroky na zvýšenie domácej spotreby, ekonomike Číny hrozí spomalenie "hlboko pod 4 %". Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



Na ostatnom výročnom zasadnutí MMF a Svetovej banky vo Washingtone šéfka MMF poukázala na komplikácie vo svetovom obchode. Do veľkej miery je to dôsledok vojnových konfliktov a rastúceho geopolitického napätia vrátane prudkého ochladenia vzťahov medzi dvomi najväčšími ekonomikami - USA a Čínou. "Obchod už nie je výrazným motorom rastu," povedala Georgievová. "Svetová ekonomika je omnoho fragmentovanejšia než predtým," dodala.



Rast globálnej ekonomiky však závisí práve od vývoja hospodárstva dvoch najsilnejších ekonomík. Zatiaľ však čo v prípade USA svoj pôvodný odhad z júla MMF zlepšil, v prípade Číny je nová prognóza na tento rok horšia. V júli počítal fond s rastom čínskej ekonomiky o 5 %, teraz odhad zredukoval na 4,8 %. Na rok 2025 MMF odhad nemenil, to však znamená, že tempo rastu ekonomiky sa spomalí na 4,5 %. Na porovnanie, v roku 2023 zaznamenala ekonomika Číny rast o 5,2 %.



V tejto súvislosti Georgievová vyzvala čínsku vládu na opatrenia, ktoré výraznejšie znížia závislosť ekonomiky od exportu, a naopak, hospodárstvo sa viac bude orientovať na domácu spotrebu. Tú označila za "spoľahlivejší motor rastu". Vláda musí podľa nej urobiť "rozhodnejšie kroky" na zvrátenie súčasnej krízy v realitnom sektore. To podporí dôveru čínskych spotrebiteľov v ekonomiku a ich ochotu míňať. "Ak Čína potrebné kroky neurobí, rast ekonomiky sa môže spomaliť výrazne pod 4 %," dodala šéfka MMF.