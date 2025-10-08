< sekcia Ekonomika
Georgievová: Globálna ekonomika nie je na tom tak zle, ako sa obávali
Šéfka MMF uviedla, že americká ekonomika sa vyhla recesii, ktorej sa mnohí odborníci obávali len pred šiestimi mesiacmi.
Autor TASR
Washington 8. októbra (TASR) - Globálna ekonomika je v lepšom stave, ako sa očakávalo, napriek viacerým otrasom. Vyhlásila to v stredu generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. A predpovedala len mierne spomalenie globálneho rastu v tomto roku a v roku 2026. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Šéfka MMF pred stretnutím ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk na budúci týždeň vo Washingtone uviedla, že americká ekonomika sa vyhla recesii, ktorej sa mnohí odborníci obávali len pred šiestimi mesiacmi. Aj niektoré ďalšie vyspelé a rozvíjajúce sa ekonomiky sú na tom lepšie, ako sa čakalo, po tom, ako sa prezident USA Donald Trump rozhodol zaviesť rozsiahle clá proti mnohým krajinám.
MMF v júli zvýšil prognózu globálneho rastu o 0,2 percentuálneho bodu na 3 % pre rok 2025 a o 0,1 percentuálneho bodu na 3,1 % pre rok 2026. Nový výhľad zverejní na budúci týždeň počas výročných zasadnutí MMF a Svetovej banky vo Washingtone.
Georgievová poznamenala, že aj keď je na tom svetová ekonomika „lepšie, ako sa čakalo, jej stav je horší, ako bolo potrebné“. MMF predpokladá globálny rast v strednodobom horizonte približne o 3 %, čo je výrazne menej ako 3,7 % v predpovedi pred pandémiou ochorenia COVID-19.
Šok z ciel v USA bol menej závažný, ako naznačovali pôvodné návrhy v apríli, pričom colná sadzba USA je teraz zhruba 17,5 %, čo je pokles z 23 % v apríli. A krajiny sa vo veľkej miere vyhýbajú odvetným clám.
Americké clá sa však neustále menia a inflácia v USA by mohla stúpnuť, ak by firmy začali prenášať viac nákladov na clá do cien alebo ak by záplava tovaru, ktorý predtým smeroval do USA, spustila druhé kolo zvyšovania ciel inde vo svete.
Varovala, že plný účinok týchto ciel „sa ešte len prejaví“. Upozornila, že globálna ekonomika čelí množstvu rizík. Neistota je mimoriadne vysoká. Dopyt po zlate, tradičnom bezpečnom aktíve pre investorov, prudko rastie. Držba menového zlata už presiahla 20 % oficiálnych svetových rezerv.
„Globálne vzorce rastu sa v priebehu rokov menia, najmä Čína sa neustále spomaľuje, zatiaľ čo India sa stáva kľúčovým motorom rastu,“ uviedla. Vyzvala krajiny, aby urýchlene konali, zvýšili produkciu, obnovili fiškálne rezervy a riešili „nadmerné“ obchodné nerovnováhy.
Odporúčania MMF sa líšili podľa regiónu. Ázia by mala prehĺbiť vnútorný obchod a posilniť sektor služieb a prístup k financovaniu. Na africkom kontinente by krajiny mali presadzovať „reformy priaznivé pre podnikanie“ a pokračovať v úsilí o vybudovanie kontinentálnej zóny voľného obchodu.
Najprísnejšiu kritiku adresovala Európe, ktorá zápasí so slabým hospodárskym rastom. Vyzvala Európsku úniu (EÚ), aby vymenovala nového šéfa pre jednotný trh, ktorý by riadil reformy, čo by zjednodušilo štruktúru Únie a upevnilo právomoc vykonávať potrebné zmeny. Tieto zmeny zahŕňajú kroky na prehĺbenie integrácie jednotného trhu EÚ v oblasti finančných služieb a energetiky.
