Šéfka MMF: Rast úrokových mier môže byť studená sprcha pre zotavovanie

Washington 21. januára (TASR) - Zvýšenie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed by mohlo znamenať "studenú sprchu" pre zotavovanie ekonomiky. Uviedla to v piatok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.



Ako povedala v rámci Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom videokonferencie, zvýšenie úrokových sadzieb v USA výrazne pocítia najmä krajiny s vyššou úrovňou dlhu denominovaného v dolároch, keďže sa im zvýšia náklady na jeho obsluhu. Preto je podľa nej "mimoriadne dôležité," aby Fed jasne komunikoval svoje plány v oblasti menovej politiky a zabránil tak prípadným prekvapeniam.



V súvislosti s rizikom rastu nákladov pre krajiny s vyššou úrovňou dlhu denominovaného v dolároch Georgievová uviedla, že podľa MMF by tieto krajiny mali už začať konať. Ak môžu splatnosť dlhov predĺžiť, nech tak urobia.



Ako dodala, najviac sa obáva situácie v nízkopríjmových krajinách s vysokou úrovňou dlhu denominovaného v dolároch. Až dve tretiny týchto krajín už zápasia s problémovými dlhmi, alebo im hrozí, že do tejto kategórie skĺznu. To je dvakrát viac než v roku 2015.