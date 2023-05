Georgievová: USA vyriešia spor o dlhový strop a vyhnú sa bankrotu

Dauha 24. mája (TASR) - Generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová je presvedčená, že Spojené štáty sa vyhnú vyhláseniu platobnej neschopnosti. Uviedla to v stredu na ekonomickom fóre v Katare. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Americkej vláde hrozí, že na budúci mesiac nebude schopná splácať svoje dlhy, ak Kongres nezvýši strop na vládne pôžičky zo súčasných 31,4 bilióna USD (29,13 bilióna eur). Zlyhanie Spojených štátov, najväčšej svetovej ekonomiky, by vyvolalo otrasy na globálnych trhoch.



Ostatné kolo rozhovorov o dlhovom strope medzi demokratmi prezidenta Joea Bidena a republikánmi z Kongresu sa v utorok (23. 5.) skončilo bez pokroku. USA hrozí, že im 1. júna dôjdu finančné prostriedky.



Šéfka MMF pripomenula, že Spojené štáty aj v minulosti opakovane čelili riziku neplatenia dlhu, ale nakoniec v hodine dvanástej vždy dosiahli dohodu. Verí preto, že aj tentoraz sa to vyrieši. Dodala však, že washingtonská dráma je "zbytočná pre svetovú ekonomiku, ktorá aj bez toho čelí veľkej neistote".



Ministri financií zo Saudskej Arábie a Kataru, ktorí sa pripojili k Georgievovej na panelovej diskusii, sa zhodli na tom, že dohoda o dlhovom strope USA je potrebná skôr ako neskôr. Pripomenuli, že nie je dobré zahrávať sa s medzinárodnými trhmi.



Georgievová uviedla tiež, že centrálne banky musia udržiavať úrokové sadzby na vysokej úrovni, aby skrotili infláciu, ale v roku 2024 by malo dôjsť k zlepšeniu.



Miera inflácie v mnohých krajinách už síce dosiahla svoj vrchol, ale "jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, stále neklesá tak, ako by mala v dôsledku veľmi tvrdohlavým cenám potravín", poznamenala.



"Úrokové sadzby sú vysoké, zostanú vysoké dlhšie, ale očakávame, že v roku 2024 alebo začiatkom roku 2025 sa situácia zmení."



Podľa šéfky MMF americký dolár pravdepodobne zostane globálnou rezervnou menou napriek čoraz častejším krokom niektorých krajín, ktoré sa snažia znížiť svoju závislosť od dolára.



"Neočakávame rýchly presun (dolárových) rezerv, pretože dôvodom, prečo je dolár rezervnou menou, je sila americkej ekonomiky a hĺbka jej kapitálových trhov," dodala Georgievová.



(1 EUR = 1,0779 USD)