Georgievová: Zotavovanie čínskej ekonomiky dáva nádej globálnemu rastu

Peking 26. marca (TASR) - Výrazné zotavenie čínskeho hospodárstva, pri ktorom Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva tento rok rast o 5,2 %, dáva globálnej ekonomike určitú nádej. Povedala to v nedeľu šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Čína by sa na tohtoročnom raste svetovej ekonomiky mala podľa fondu podieľať zhruba tretinou. Informovala o tom agentúra Reuters.



MMF predpokladá, že každý percentuálny bod, o ktorý čínska ekonomika zrýchli tempo rastu, bude pre ďalšie ázijské ekonomiky znamenať zrýchlenie rastu o 0,3 percentuálneho bodu. Georgievová, ktorá vystúpila v Pekingu na Čínskom rozvojovom fóre, vyzvala predstaviteľov Číny na kroky na zvýšenie produktivity a zmeny v modeli hospodárstva, kde by ekonomiku ťahanú investíciami nahradila ekonomika s trvalejším rastom ťahaným spotrebou.



Zmena modelu ekonomiky pomôže podľa šéfky fondu Číne zvýšiť reálny hrubý domáci produkt, ako aj dosiahnuť jej klimatické ciele. Presun k rastu ťahaného spotrebou totiž zredukuje tlak na energie, objem produkovaných emisií a zmierni tlak v oblasti energetickej bezpečnosti. Navrhovanými krokmi by Čína mohla znížiť emisie CO2 do 30 rokov o 15 %. Pre svet by to potom za rovnaké obdobie znamenalo zredukovanie emisií o 4,5 %.