Georgievová:Silnejšie ekonomiky by mali pomôcť štátom v dlhovej tiesni

Po-ao 30. marca (TASR) - Krajiny vo finančne lepšej pozícii by mali pomôcť krajinám v problémoch, najmä tým v dlhovej tiesni. Povedala to vo štvrtok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová, podľa ktorej je takáto pomoc dôležitá práve teraz, v situácii vysokých úrokových sadzieb a poklesu mien. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Nutne potrebujeme rýchlejší a omnoho efektívnejší globálny mechanizmus na riešenie dlhov takýchto krajín," povedala Georgievová v prejave na ekonomickom fóre v Po-ao na čínskom ostrove Chaj-nan, ktoré je známe aj ako Boao Forum for Asia. Dodala, že takýto mechanizmus by bol prínosom pre dlžníkov aj veriteľov, keďže by pomohol odstrániť jeden z významných zdrojov neistoty.



Zároveň uviedla, že je nevyhnutné, aby štáty začali spolupracovať na oživení spravodlivého medzinárodného obchodu, v dôsledku čoho bude mať omnoho viac ľudí prospech z globalizácie. Poukázala na výskumy MMF, ktoré upozorňujú na vysoké náklady v dôsledku fragmentácie svetového obchodu, pričom tento problém najviac zasiahne ázijské ekonomiky. Boao Forum for Asia, ktoré je často označované za ázijský ekvivalent Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, sa bude konať do piatka 31. marca.