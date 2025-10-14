< sekcia Ekonomika
Geoterm Košice začína práce na nových vrtoch pre vykurovanie mesta
Predpokladaná dĺžka nových vrtov sa odhaduje na úrovni 3,5 až štyri kilometre.
Autor TASR,aktualizované
Svinica 14. októbra (TASR) - Spoločnosť Geoterm Košice začína pri obciach Ďurkov a Svinica vrtné práce pre využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Košice. Tri nové geotermálne vrty s nadzemnou technológiou si vyžiadajú investíciu 35 miliónov eur, z ktorých približne 12 miliónov eur bude spolufinancovaných z Programu Slovensko prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ. Informovali o tom v utorok predseda predstavenstva Geoterm Košice Roland Karkó a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ (nezávislý).
Predpokladaná dĺžka nových vrtov sa odhaduje na úrovni 3,5 až štyri kilometre. Geotermálna voda by mala dosahovať 125 až 135 stupňov Celzia a výdatnosť 50 až 60 litrov horúcej geotermálnej vody za sekundu. Vrtné práce, ktoré realizuje česká spoločnosť MND Driling & Services, by mali trvať do leta 2026.
Po ukončení prvej etapy projektu bude môcť košická tepláreň zo skupiny MH Teplárenský Holding (MHTH) dodávať viac ako 20 percent tepelnej energie pre obyvateľov mesta z geotermálnej energie. Nové vrty doplnia tri vrty vyvŕtané ešte koncom 90. rokov, čo zvýši kapacitu geotermálneho strediska Svinica-Ďurkov na 30 megawattov (MW). Ročná dodávka energie pre centrálne zásobovanie tepla druhého najväčšieho slovenského mesta by mala dosahovať 175 gigawatthodín (GWh).
„Ide nielen o významnú iniciatívu v oblasti dekarbonizácie vykurovania a čistoty ovzdušia, ale aj o pozitívny príklad využitia lokálneho energetického potenciálu namiesto dovážených fosílnych palív. Z hľadiska parametrov pôjde o jedno z najväčších geotermálnych stredísk v rámci strednej Európy,“ uviedol Karkó.
Popri eurofondoch poskytne ďalšiu časť investícií na nové vrty najväčší akcionár Geoterm Košice - spoločnosť SPP Infrastructure, za ktorou stoja akcionári Energetický a průmyslový holding a Slovenský plynárenský priemysel (SPP).
Výstavba výmenníkovej stanice a 16-kilometrového teplovodu, ktorý prepojí geotermálne stredisko s košickou teplárňou, je aktuálne vo fáze verejného obstarávania na dodávateľa s predpokladanou hodnotou 67,7 milióna eur. Podľa spoločnosti MHTH sú prvé dodávky tepla pre Košice naplánované na začiatok roka 2028.
Minister Migaľ označil projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ za vlajkovú loď Fondu na spravodlivú transformáciu a zároveň jeden zo strategických projektov podporených z Programu Slovensko. „Ide o unikátny projekt, ktorý má potenciál zásobovať ekologickým teplom viac ako 170.000 obyvateľov Košíc. Významne prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov, a tým aj k čistejšiemu ovzdušiu v celom Košickom kraji,“ uviedol. Zároveň ide podľa neho o dôležitý krok k znižovaniu závislosti Slovenska od dovozu fosílnych palív.
Význam projektu pre obyvateľov Košíc vyzdvihol aj košický primátor Jaroslav Polaček. „Verím, že nielen tento unikátny projekt budeme postupne rozširovať a spolu s partnermi dokážeme zabezpečiť, aby ekologické a cenovo stabilné teplo mohlo využívať až 80 percent odberateľov v Košiciach,“ skonštatoval. V rámci EÚ pôjde podľa neho o najväčší odber tepla z vrtu pre jedného odberateľa, a to pre košickú tepláreň, ktorá prevádzkuje sústavu centrálneho zásobovania teplom. Košice vidí primátor ako lídra v oblasti ekologického a moderného vykurovania.
V systéme vykurovania bude silne mineralizovaná geotermálna voda vyvierať vlastným tlakom z hĺbky zhruba 3700 metrov. Po miernej úprave vstúpi do odovzdávacej stanice, v ktorej prenechá svoju energiu cirkulujúcemu médiu - upravenej vode. Tá teplovodom dopraví teplo do košickej teplárne, ktorá ho ďalej pošle do radiátorov v meste.
