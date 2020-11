Geotermálny vrt pri Čižaticiach zdržala pandémia

Košice 27. novembra (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila posun realizácie projektu geotermálneho vrtu pri Čižaticiach (okres Košice-okolie), ktorý by podľa plánov mal slúžiť pre budúci akvapark. "Aktuálne prebieha príprava podkladov potrebných na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa vrtu," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



Projekt má na starosti spoločnosť GeoSurvey, v ktorej má KSK 100-percentný obchodný podiel. Spoločnosť podľa Terezkovej aktuálne robí maximum, aby bolo verejné obstarávanie vyhlásené ešte v tomto roku, najneskôr začiatkom budúceho. Termín začatia samotných vrtných prác bude možné konkretizovať až po ukončení obstarávania.



Pandémia sa podľa KSK prejavila v priebehu trhových konzultácií pred vyhlásením verejného obstarávania, a to najmä v posunoch termínov osobnej ohliadky miesta realizácie vrtu zapojených spoločností. "Keďže ide prevažne o zahraničné firmy, počas obmedzení si nemohli pozrieť lokalitu osobne, čím sa termíny predĺžili," konštatovala hovorkyňa.



K príprave podkladov pre verejné obstarávanie došlo po ukončení konania posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a na základe septembrového rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie.



Vrt s geotermálnou vodou na pozemkoch KSK by mal slúžiť pre akvapark, ktorý by na danom mieste vybudoval vybraný investor. Dôležité pritom budú hydrodynamické skúšky z vrtu s informáciami o prietoku, teplote a chemickom zložení vody. Krajské zastupiteľstvo na vrt vlani vyčlenilo z rozpočtu kraja 2,3 milióna eur.